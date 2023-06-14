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Естонія відправляє Україні спорядження для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Це - шланги, насоси, човни, костюми та рятувальні жилети.

Естонія відправляє Україні спорядження для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами, для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС.

Ппро це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у Twitter.

"Щодня ми стаємо свідками величезної шкоди, заподіяної руйнуванням Росією греблі Каховської ГЕС. Ми всі маємо продовжувати допомагати пом'якшувати наслідки екоциду. Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами", - написала Каллас.

Нагадаємо, раніше Україні надала допомогу Латвія.

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