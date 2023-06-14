Естонія відправляє Україні спорядження для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Це - шланги, насоси, човни, костюми та рятувальні жилети.

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Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами, для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС.

Ппро це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у Twitter.

"Щодня ми стаємо свідками величезної шкоди, заподіяної руйнуванням Росією греблі Каховської ГЕС. Ми всі маємо продовжувати допомагати пом'якшувати наслідки екоциду. Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами", - написала Каллас.

Every day we witness the huge damages caused by Russia's destruction of the #Kakhovka dam.



We must all continue to help mitigate the effects of the ecocide.



Estonia is sending Ukraine a new large package of equipment, including hoses, pumps, boats, dry suits, cork vests. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 14, 2023

Нагадаємо, раніше Україні надала допомогу Латвія.