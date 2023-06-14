Туреччина може відмовлятися підтримати вступ Швеції до НАТО і після саміту, − ЗМІ

“Очікування Швеції не означають, що ми їх виправдаємо", заявив президент Туреччини Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Швеція може не заручитися підтримкою Туреччини для вступу в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі.

Про це пише Bloomberg.

За його словами, новий антитерористичний закон країни не в змозі “розправитися з курдськими бойовиками”.

“Очікування Швеції не означають, що ми їх виправдаємо. Швеція повинна перш за все викорінити те, що робить ця терористична організація. У такій ситуації ми не можемо мати позитивний підхід”, − сказав Ердоган турецьким журналістам.

Слова Ердогана свідчать про те, що його небажання схвалити членство Швеції в НАТО триватиме й після саміту. Це продовжить період підвішеного стану скандинавської країни, яка захотіла приєднатися до Альянсу разом з Фінляндією після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Гельсінкі отримали дозвіл на приєднання у квітні, але Туреччина та Угорщина завадили вступу Стокгольма. Для шведів каменем спотикання залишається курдське питання, оскільки Анкара вже давно бореться з бойовиками-сепаратистами з цієї етнічної групи у своїй країні.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися зустріч представників Туреччини, Швеції та Фінляндії для подальших переговорів. Анкара заявляє, що Швеція повинна повністю впровадити свій новий антитерористичний закон, який набув чинності 1 червня, щоб запобігти антитурецьким протестам. Але такої норми в законі немає.

Стокгольм стверджує, що, прийнявши новий закон про боротьбу з тероризмом, вона виконала всі свої зобов’язання за угодою. Уряд Швеції в понеділок оголосив про офіційне рішення екстрадувати чоловіка, який стверджував, що є прихильником курдського угруповання РПК, а минулого тижня прокуроратура висунула перші в історії звинувачення, пов’язані зі збором коштів для угруповання.

Сьогодні стало відомо, що Комітет Сенату США заблокував продаж HIMARS Угорщині. Зокрема, це є відповіддю на відмову Угорщини затвердити членство Швеції в НАТО.

Союзники у НАТО закликають Анкару схвалити заявку Швеції вчасно до липневого саміту у Вільнюсі, заявляючи, що країна відповідає всім вимогам. Приєднання Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні – обидвох стратегічних воротах для Росії.

Керівник Служби військової розвідки НАТО Томас Нільссон нещодавно заявив, що Росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО.