Туреччина навряд чи сигналізує цього тижня про готовність схвалити вступ Швеції у НАТО, − Bloomberg

Туреччина навряд чи сигналізує про те, що готова схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО під час зустрічі у середу, попри сподівання скандинавської країни, що нещодавній жорсткий закон про боротьбу з тероризмом переконає Анкару.

Про це пише Bloomberg.

Туреччина, Швеція та Фінляндія мають зустрітися для подальших переговорів у рамках спільного формату, погодженого в Мадриді минулого літа.

Анкара заявляє, що Швеція повинна повністю впровадити свій новий антитерористичний закон, який набув чинності 1 червня, щоб запобігти антитурецьким протестам. Але такої норми в законі немає.

Швеція стверджує, що, прийнявши новий закон про боротьбу з тероризмом, вона виконала всі свої зобов’язання за угодою, і заявляє, що має взаємний інтерес з Туреччиною у тіснішій координації зусиль проти тероризму та організованої злочинності.

Уряд Швеції в понеділок оголосив про офіційне рішення екстрадувати чоловіка, який стверджував, що є прихильником курдського угруповання РПК, а минулого тижня прокурор у Стокгольмі висунув перші в історії звинувачення, пов’язані зі збором коштів для угруповання.

Нагадаємо, Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні, а Туреччина та Угорщина завадили вступу Стокгольма.

Союзники у НАТО закликають Анкару схвалити заявку Швеції вчасно до липневого саміту у Вільнюсі, заявляючи, що країна відповідає всім вимогам. Приєднання Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні – обидвох стратегічних воротах для Росії.

Керівник Служби військової розвідки НАТО Томас Нільссон цього тижня заявив, що Росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО.