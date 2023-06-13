На саміті у Вільнюсі лідери НАТО підтримають та посилять підтримку України, - Столтенберг

На саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні, лідери НАТО підтримають та посилять підтримку України.

Про це заявив генсек блоку Єнс Столтенберг під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, йдеться на сайті НАТО.

Столтенберг подякував президенту Байдену та Сполученим Штатам за їхню відданість зміцненню трансатлантичних зв'язків та підтримку, надану Україні.

Генеральний секретар зазначив, що допомога, яку союзники та партнери по НАТО надають нашій державі, має значення на полі бою та дозволила Україні розпочати контрнаступ.

Столтенберг також наголосив, що на саміті у Вільнюсі лідери ухвалять рішення щодо подальшого зміцнення стримування та оборони блоку.

"Там ми погодимося підтримувати та посилювати підтримку України, ще більше зміцнювати наші сили стримування та оборони, що включає більш тверду прихильність до збільшення витрат на оборону. Я очікую, що союзники погодяться з тим, що 2% ВВП на оборону мають бути мінімумом і що ми всі повинні вкладати кошти в нашу оборону, нашу колективну безпеку", - сказав генсек.

"Я також очікую, що на саміті ви побачите солідний пакет як політичної, так і практичної підтримки України", - підкреслив зі свого боку Блінкен.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі на $325 млн. До нього увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

Столтенберг також нині заявив, що український контрнаступ на окуповані Росією частини сходу та півдня показав перші ознаки успіху. Однак необхідно бути готовим до того, що "цей наступ буде кривавим і важким".