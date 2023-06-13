Генсек НАТО про український контрнаступ: є перші ознаки успіху, але наступ буде кривавим і важким

"У росіян був час побудувати досить потужні оборонні рубежі, і прорвати їх - складне завдання", - зауважив Столтенберг.

Український наступ на окуповані Росією частини сходу та півдня показав перші ознаки успіху, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає USA Today.

Українські бійці, за словами Столтенберга, "набирають силу", визволивши за тиждень сім населених пунктів.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час побудувати досить потужні оборонні рубежі, і прорвати їх - складне завдання", - підкреслив очільник альянсу.

Хоча надто рано передбачати результат протистояння із Росією, та перші бої можуть свідчити про те, що десятки мільярдів доларів, як вклала коаліція на чолі зі США в оснащення та навчання українських сил, дають результати.

Для союзників НАТО український успіх на полі бою матиме вирішальне значення для підтримки громадської думки, яка необхідна для забезпечення стабільного потоку військової допомоги, що, за словами Столтенберга, має життєво важливе значення.

Генсек НАТО також зазначив, що російськими військами погано керували та оснащували.

"Але ми бачили, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю… і дати відсіч росіянам", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, під час наступальної операції українського війська у Донецькому та Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Серед них - Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка і Благодатне.

За інформацією Міноборони України, окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська. Так, росіяни замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.