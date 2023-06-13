Європарламент має зберегти частину місць для країн, які хочуть приєднатися, як-от Україна, − Politico

Європарламент має загалом 751 місце, але не обов’язково заповнювати їх усі. Можна зберегти частину для країн, які хочуть приєднатися до ЄС, як-от Україна.

Про це пише Politico.

Вчора ввечері депутати Європарламенту запропонували зарезервувати 28 невикористаних місць для загальноєвропейського виборчого округу, який буде заповнено так званими транснаціональними списками депутатів, які можуть бути обрані та представляти весь блок.

“Це найменше збільшення, на яке ми могли сподіватися”, – сказав депутат Європарламенту від “Зелених” Ніклас Нієнасс, коментуючи пропозицію збільшити кількість євродепутатів.

Його група запропонувала скоротити кількість депутатів ЄП на 11, щоб заощадити гроші платників податків і створити більше простору для вступу, зокрема Києва.

Нагадаємо, комітет Європарламенту з конституційних питань запропонував збільшити кількість місць з 705 на до 716, розділивши їх між дев'ятьма країнами. Зазначається, що Іспанія і Нідерланди отримають по два додаткових місця. Австрія, Данія, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Словенія та Ірландія матимуть по одному додатковому місцю. Пропозицію буде винесено на голосування на пленарному засіданні в четвер.

Наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Раніше POLITICO зробило прогноз щодо можливого складу наступної палати Європарламенту.

Склад інституції обирається кожні п'ять років громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою ЄС парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу. Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. В даний час в парламенті представлено 7 фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.