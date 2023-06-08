У ЄС створять новий орган з питань етики після “Катаргейту”

Нові правила застосовуватимуться до понад 1000 посад, включно зі членами правління Європейського центрального банку, суддями Європейського суду та євродепутатами.

Європейська комісія запропонувала створити новий орган з питань етики для встановлення стандартів поведінки в установах ЄС, чий імідж був заплямований корупційним скандалом у Європарламенті.

Про це пише Reuters.

Торік у липні Брюссель звинуватив депутатів ЄП та інших осіб, пов’язаних з інституцією, в отриманні хабарів від Катару та Мароко в обмін на вплив у законодавчому органі. Правоохоронці Бельгії, Італії та Греції вилучили 1,5 мільйона євро готівкою, конфіскували комп'ютери та мобільні телефони, чотири особи отримали обвинувачення.

Новий орган, до складу якого входять представники інституцій і п’ять незалежних експертів, намагатиметься узгодити спільні стандарти до парламентських виборів у червні 2024 року, що призведе до капітального перегляду вищих посад у Брюсселі.

Правила застосовуватимуться до понад 1000 посад у ЄС, включно зі членами правління Європейського центрального банку, суддями Європейського суду та євродепутатами.

Новий орган не буде розпочинати розслідування, як пропонувалося, а встановлюватиме стандарти щодо прийняття подарунків, гостинності чи подорожей, зустрічей з лобістами, фінансових інтересів та умов діяльності після завершення термінів на посадах.

Ці стандарти розглядатимуться як мінімум, а не пом’якшуватимуть вказівки вищого керівництва, наприклад, щодо фінансових інтересів високопосадовців ЄЦБ. Вони можуть посилити правила для євродепутатів, які не зобов’язані декларувати проїзд та інші пільги чи витрати, оплачені третіми особами.

Кожній установі, ймовірно, доведеться оновити поточні процедури для боротьби з порушеннями, а орган з питань етики буде стежити за дотриманням і сприяти прозорості.

Нагадаємо, у квітні колишню віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яку підозрюють в отриманні хабара під час скандалу, звільнили з-під варти під домашній арешт. Кайлі затримали разом із трьома іншими особами під час поліцейських рейдів у грудні. Вона носитиме електронний браслет та не матиме права залишати Бельгію.