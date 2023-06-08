Прокуратура заявила про затримання директора столичного “Гідропарку” на хабарі за дозвіл на розміщення каруселей

Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця.

Правоохоронці заявили, що викрили директора комунального закладу парк культури та відпочинку “Гідропарк” на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис грн щомісяця.

7 червня 2023 року під час одержання вказаної суми посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Фото: Київська міська прокуратура

Згідно з даними Дніпровської РДА, директором “Гідропарку” є Олександр Осадчук.