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Україна тримає ініціативу на багатьох ділянках фронту, де тривають важі бої, − розвідка Британії

Російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якнайшвидше.

Україна тримає ініціативу на багатьох ділянках фронту, де тривають важі бої, − розвідка Британії
Фото: Повітряні сили ЗСУ

В умовах надзвичайно складної оперативної ситуації в Україні на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. У більшості сфер Київ тримає ініціативу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

“Ймовірно, російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якнайшвидше: чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року”, − зазначили британці.

У Міноборони також інформує, що до 7 червня рівень повені продовжував зростати в нижній частині Дніпра після обвалу Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати сьогодні. 

Обстріли ускладнили низку спроб евакуації переміщених осіб із затоплених районів.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. 

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