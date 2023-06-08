Британія розробляє схему страхування від воєнних ризиків, щоб залучити до відбудови України приватний бізнес, – Bloomberg

Лондон також хоче, щоб у конференції з відбудови взяли участь Туреччина і Саудівська Аравія, аби Москва отримала відповідний сигнал.

Велика Британія розробляє механізм страхування від повʼязаних із війною ризиків, щоб переконати бізнес брати участь у відновленні України. Таким чином вона сподівається симулювати інвестиційні, технологічні, енергетичні та оборонні фірми підтримати відбудову, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

21-22 червня у Британії відбудеться конференція з відновлення України, що має на меті заручитися підтримкою світових лідерів і керівників щодо пропозицій фінансувати відбудову. Обговорення між союзниками Великої Британії та України напередодні зустрічі були зосереджені на тому, як заохотити інвестиції, змусивши уряди взяти на себе витрати на страхування воєнних ризиків.

За даними співрозмовників агентства, Британія хоче залучити приватні інвестиції у відбудову, а не лише урядові кошти. Вона також спробує переконати Саудівську Аравію та Туреччину взяти участь у конференції, щоб надіслати сигнал Москві.

За словами джерел агентства, Японія прагне відіграти значну роль у фінансуванні та відновленні на основі досвіду після своїх стихійних катастроф.

Світовий банк оцінює потреби України у відбудові у $411 мільярдів доларів. При цьому 14 млрд доларів критично необхідні вже цього року.

Конференції з відбудови України раніше проходили в різних країнах, зокрема в Італії. Про результати читайте в матеріалі LB.ua.