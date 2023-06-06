У Приватбанку зафіксували перебої та затримки в роботі сервісів

6 червня Приватбанк заявив про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фінунстанови.

"Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу", - зазначили в банку.

Згодом Приватбанк повідомив, що стабільну роботу сервісів вдалося відновити і наразі "усе працює безперебійно та у звичайному режимі".

Нагадаємо, торік фінустанова проводила черговий етап планових регламентних робіт у Приват24. Банк попередив про тимчасові перебої в роботі застосунку.