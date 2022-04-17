Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
ГоловнаЕкономікаФінанси

З ночі неділі до 8:00 понеділка Приват24 не працюватиме

Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої в роботі застосунку.

З ночі неділі до 8:00 понеділка Приват24 не працюватиме
Фото: psm7.com

ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у Приват24.

У банку стверджують, що роботи необхідні для безпечної та якісної діяльності сервісів.

"Під час проведення робіт додатки та web-версія Приват24 будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24 в процесі стабілізації роботи сервісів", – інформує пресслужба банку.

На час регламентних робіт:

У ПриватБанку запевняють, що банкомати та платіжні термінали працюють без змін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також