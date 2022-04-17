З ночі неділі до 8:00 понеділка Приват24 не працюватиме

ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у Приват24.

У банку стверджують, що роботи необхідні для безпечної та якісної діяльності сервісів.

"Під час проведення робіт додатки та web-версія Приват24 будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24 в процесі стабілізації роботи сервісів", – інформує пресслужба банку.

На час регламентних робіт:

надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney

поповнити мобільний – тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo

сплатити комуналку – на гарячій лінії 3700

У ПриватБанку запевняють, що банкомати та платіжні термінали працюють без змін.