Посівна на Донеччині триває: засіяно вже більш як 20% полів

У рамках посівної кампанії в Донецькій області аграрії вже засіяли 22% полів ранніми зерновими та зернобобовими культурами.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

За словами Кириленка, незважаючи на активні бойові дії, на Донеччині триває посівна кампанія, а вітчизняні аграрії дбають про продовольчу безпеку області та України.

Спеціалісти також оглядають і підживлюють мінеральними добривами посіви озимих зернових культур та озимого ріпаку під урожай 2022 року.

«Усього на цей озимий сезон на Донеччині було засіяно 394,9 тис га культур, із них близько 200 тисяч – на територіях, не охоплених бойовими діями станом на 14 квітня. Більшість озимини в доброму стані», – запевнив він.

Окрім того, сільськогосподарські підприємства обробляють ґрунт для посіву соняшнику, кукурудзи та інших просапних культур.

«Дякую всім, хто в таких тяжких умовах дбає про те, щоб українці завжди мали їжу на столі. Це неможливо переоцінити!» – резюмував Кириленко.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, держава забезпечить бізнес усім необхідним для старту та проведення весняної посівної кампанії.