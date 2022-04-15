У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
ГоловнаЕкономікаДержава

Нацбанк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту

Банк може здійснювати продаж у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.

Нацбанк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту
Фото: dtkt.ua

Національний банк України дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Регулятор зазначає, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників та, відповідно, зниженню ризиків для громадян.

Аби запобігти тиску на валютний ринок, НБУ передбачив, що банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти. Така різниця розраховується з 13 квітня 2022 року.

Також НБУ обмежив курс продажу валюти у не більше ніж на 10% вище чи нижче від офіційного курсу НБУ (який зафіксований з 24 лютого), а курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний.

Водночас безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих виключень. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Нагадаємо, наразі Нацбанк вирішив зберегти облікові ставку на рівні 10%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також