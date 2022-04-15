Нацбанк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту

Банк може здійснювати продаж у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.

Національний банк України дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Регулятор зазначає, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників та, відповідно, зниженню ризиків для громадян.

Аби запобігти тиску на валютний ринок, НБУ передбачив, що банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти. Така різниця розраховується з 13 квітня 2022 року.

Також НБУ обмежив курс продажу валюти у не більше ніж на 10% вище чи нижче від офіційного курсу НБУ (який зафіксований з 24 лютого), а курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний.

Водночас безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих виключень. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Нагадаємо, наразі Нацбанк вирішив зберегти облікові ставку на рівні 10%.