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У Бородянці ведуться роботи з облаштування тимчасового проїзду, – міністр інфраструктури

Вже збудовані переправи у селі Катюжанка і на під’їзді до Ірпеня. 

У Бородянці ведуться роботи з облаштування тимчасового проїзду, – міністр інфраструктури

На Київщині дорожники розчищають траси та готують нові тимчасові переправи. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

«На трасі М-07 Київ – Ковель у місті Бородянка ведуться роботи з влаштування тимчасового проїзду зруйнованим мостом», – проінформував він. 

Також на маршруті Демидів – Іванків важка будівельна техніка працює, облаштовуючи дорогу Р-02 Київ – Іванків – Овруч, а також під'їзди до неї. Там же зводять переправу через річку Здвиж. 

За словами міністра, цього тижня вже завершено будівництво двох тимчасових переправ: на дорозі Р-02 у селі Катюжанка та дорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня. Тривають роботи і у Стоянці – там заплановано відкрити переправу вже наступного тижня. 

Нагадаємо, що раніше Кубраков повідомляв про відновлювальні роботи на Житомирській трасі. Цю дорогу прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки, паралельно демонтують зруйнований міст та споруджують тимчасову переправу.

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