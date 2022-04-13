Мінінфраструктури спільно з Prozorro відновило громадський контроль за державними закупівлями

Договір має бути оприлюднений протягом 5 днів після узгодження цін на товари

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану. Зміни торкаються договорів, де замовниками виступають ОВА, а платником – Укрзалізниця за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

«Повертаємо прозорість у сферу державних закупівель. Раніше замовник такої закупівлі не був зобов’язаний публікувати договір одразу, але мав це зробити протягом 20 днів після завершення воєнного стану. Оскільки джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету, а платником виступає Укрзалізниця, ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості», – йдеться у повідомленні.

Тепер договір має бути оприлюднений протягом 5 днів після узгодження цін на товари, наголошують в МІУ.

В міністерстві роз’яснюють: новації допоможуть встановити запобіжник від завищених цін на товари та інших маніпуляцій.

«Водночас така чутлива інформація, як список постачальників та їх контактні дані, за наявних обставин має залишатися закритою», – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У постанові Кабміну йдеться про закупівлю продовольчих, пакувальних та санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів та обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.

Кола постачальників цих товарів, ціни, обсяг закупівель та умови попередньої оплати віднесено до компетенції Мінагрополітики, МОЗ, Міненерго, Мінекономіки, Мінрегіону, Держпродспоживслужби.

«Формування повідомлення про закупівлю буде здійснюватиметься в автоматичному режимі через взаємодію порталу Prozorro з порталом укладання тристоронніх договорів на закупівлю та акцепт пропозицій постачальників. Повний звіт про закупівлю товарів буде розміщено замовниками закупівель згодом», – зауважують в МІУ.

Нагадаємо, що раніше очільник відомства Олександр Кубраков інформував про відновлення роботи Укрпошти навіть у зоні ведення бойових дій. Зокрема, лише у Донецькій області працюють 37 стаціонарних та 11 пересувних відділень, зазначав міністр в мережі Facebook.