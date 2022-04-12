Зеленський підписав закон про 100% гарантії банківських вкладів

Через три місяці після завершення воєнного стану сума відшкодування складе 600 тисяч гривень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Крім того, згідно з документом, через три місяці після завершення воєнного стану сума відшкодування складе 600 тисяч гривень, тобто буде втричі вищою від нинішніх 200 тисяч гривень.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Також законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів.

Крім того, документ передбачає, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні", – зазначив Гетманцев.

За даними міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, відновлення потребують вже понад 14 000 житлових будівель.