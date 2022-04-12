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"Іранська модель": Україна пропонує ЄС варіант санкцій щодо енергоресурсів РФ

"Іранська модель": Україна пропонує ЄС варіант санкцій щодо енергоресурсів РФ
Фото: Газпром

Україна запропонувала ЄС ввести "іранську модель" санкцій проти РФ у частині розрахунків за газу, який може постачатись у Європу, а гроші за нього надходитимуть не напряму в Росію, а на спеціальні рахунки в європейських банках.

Про це, як повідомляють ЗМІ, сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Щодо трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найскладніше замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ дозволяється від Газпрому до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови", – пояснив він.

При цьому Ярослав Демченков вважає, що Росія більш залежна від європейського ринку, ніж сам ЄС.

"Без європейського ринку росіянам треба буде зупинити свої газові родовища, законсервувати їх, а потім, коли вони стануть їх відновлювати, то буде втрачено 70% газових родовищ. Тому якщо Путін і вирішить блефувати і зупинити постачання газу в Європу, то він просто зруйнує свою газову інфраструктуру", – сказав Демченков.

За його словами, від зрідженого природного газу з Росії Євросоюз узагалі може відмовитися без особливих негативних наслідків.

Те саме стосується і російських нафтопродуктів: ті 15% дизельного палива, яке імпортується в Європу з Росії, можна замінити власним виробництвом та додатковим імпортом з Північної Америки та Азії.

Щодо нафти, Україна вважає за можливе поступове ембарго "з негайним припиненням морського імпорту та подальшим припиненням імпорту нафти через трубопровід упродовж наступних дев’яти місяців".

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