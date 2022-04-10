Україна планує засіяти 70-80% земель, – Мінагро

30-40% від засіяних культур будуть вирощувати для внутрішнього споживання.

Міністерство аграрної політики прогнозує, що цього року вдасться засіяти 70-80% земель – в залежності від розвитку подій.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна.

«За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%», – заявив він.

За словами Тараса Висоцького, 30-40% від засіяних культур будуть вирощувати для внутрішнього споживання. Залишок Україна зможе використати для експорту продовольства.

Нагадаємо, станом на 31 березня весняну посівну кампанію розпочали аграрії вже у 20 областях України.

Зокрема, станом на 8 квітня на Кіровоградщині засіяли всі площі ранніх зернових, аграрії Дніпропетровщини – 40% полів.