МВФ відкрив для України донорський рахунок

Перший внесок анонсувала Канада, вона перерахує $800 млн.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні. Про це повідомила пресслужба МВФ.

Перший внесок на цей рахунок анонсувала Канада, вона спрямує 1 млрд канадських доларів ($800 млн).

Гроші на рахунок зможуть переводити не тільки країни-члени МВФ, але й міжурядові агентства та організації, які хочуть допомогти Україні.

Адміністративний рахунок призначений для донорських ресурсів у вигляді грантів та позик, які допоможуть Україні зводити платіжний баланс, виконувати бюджет, стабілізувати економіку.

Донори зможуть використовувати перевірену інфраструктуру МВФ для швидкого переведення платежів в Україну. Гроші будуть перераховуватися у резервних валютах (долари США, євро, фунти, юані, канадські і австралійські долари, швейцарські франки) або спеціальних правах запозичення, а МВФ буде відправляти їх на рахунок України в СПЗ.

Нагадаємо, раніше уряд України повідомляв, що розглядає донорську допомогу та спеціальні права запозичення від МВФ як альтернативні джерела доходу в держказну.