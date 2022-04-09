У Софії посольство РФ заплямували червоним

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства Росії у столиці Болгарії Софії червоною фарбою.

Про це повідомляє видання BNR.

Це зробили Арман Бабікян та Микола Хаджигенов. Спочатку їх затримала поліція.

"Те, що ми з Арманом робили сьогодні, відбувається в усьому світі. Тут затримали лише людей, які висловлювали свою думку проти війни та проти Путіна. За годину до цього на станції Краматорськ підірвали сотні мирних жителів", - сказав Микола Хаджигенов після затримання, коли пояснював їх вчинок.

Втім, затримання викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі, яка спершу порушила справу за статтею "хуліганство", заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.

Нагадаємо, в Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".