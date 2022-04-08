​Угорщина не повинна платити за газ в рублях, – президентка Єврокомісії

Угорщина порушить санкції ЄС, якщо платитиме за російські енергоносії в рублях.

Про це CNN заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми проаналізували указ Путіна (про розрахунки за газ у рублях), і правовий бік справи очевидний. Те, що пропонує Путін, – обмін євро на рублі, а потім оплата ними за газ – це порушення санкцій. Якщо ви робите це, платите в рублях, ви порушуєте санкції, ви обходите санкції, які ми запровадили проти Росії» – заявила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС веде переговори з Будапештом, щоб уникнути такої ситуації.

«Поки що Угорщина дотримується санкцій, тож поки ми не бачимо протилежного, все добре. Ніколи раніше ми не бачили Європейський Союз таким об’єднаним, таким рішучим, таким швидким. І я думаю, що для кожної з наших держав-членів також виникає питання, чи хочу я бути першим, хто порушить цю єдність? Я думаю, що ні», – сказала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова платити за російський газ в рублях після того, як президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким «недружні країни» будуть зобов’язані платити за газ у російській валюті.

Сьогодні президенткою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із питань закордонних справ ЄС Жозеп Боррелт та прем'єр Словаччини Едуард Геґер перебувають в Україні. Вони, зокрема, відвідали Бучу, звільнену від російських окупантів.