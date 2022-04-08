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ЄС заморозив активи російських і білоруських олігархів та організацій на 30 мільярдів євро

Також були зупинені трансакції на суму близько 196 мільярдів євро.

Майже 30 мільярдів євро активів російських і білоруських олігархів та організацій були заморожені країнами-членами ЄС. 

Про це повідомила в п’ятницю Цільова група ЄС із заморожування та конфіскації, інформує CNN.

Заморожені активи включають яхти, гелікоптери, нерухомість і твори мистецтва. 

Також були зупинені трансакції на суму близько 196 мільярдів євро.

«У світлі звірств, вчинених російською армією, як ніколи важливо зміцнити наше співробітництво в ЄС та з нашими міжнародними партнерами, включаючи США та Україну, і активізувати наші зусилля з припинення фінансування військової машини Кремля», – заявив європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Минулого місяця Європейська комісія створила Цільову групу ЄС із заморожування та конфіскації, щоб допомогти координувати виконання санкцій ЄС та міжнародних санкцій проти російських і білоруських олігархів.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії.

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