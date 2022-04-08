Словаччина офіційно підтвердила передачу Україні С-300 для протиповітряної оборони

Словацький премʼєр підкреслив, що український народ захищає не лише свою країну, а й їх.

Словаччина передала Україні системи протиповітряної оборони С-300. Про це 8 квітня повідомив словацький премʼєр-міністр Едуард Хегер.

"Український народ хоробро захищає свою суверенну країну і нас також. Наш обовʼязок – допомагати, не стояти на місці та не ігнорувати людські жертви в результаті агресії Росії", – написав він.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

Хегер сьогодні перебуває з візитом у Києві разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

С-300 – зенітно-ракетні комплекси, призначені для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км і на відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії, пише "Мілітарний".

19 березня зʼявилась інформація, що Німеччина і Нідерланди на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які вона у свою чергу передасть Україні.