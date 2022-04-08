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Окупанти обстріляли у Маріупольському порту криголам з цивільним екіпажем, є загиблий

Ще кількох було поранено. 

Окупанти обстріляли у Маріупольському порту криголам з цивільним екіпажем, є загиблий
Криголам "Капітан Білоусов"
Фото: АСРЗ

Сьогодні вночі російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов”.

Про це йдеться у телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення “Азов”.

На судні перебував цивільний екіпаж.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено. 

“Наголошуємо – путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають і іноземні кораблі з екіпажами!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня вночі під час чергового обстрілу Маріуполя з моря ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що стояло біля одного з причалів. Постраждав член екіпажу.

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