Окупанти обстріляли у Маріупольському порту криголам з цивільним екіпажем, є загиблий

Ще кількох було поранено.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов”.

Про це йдеться у телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення “Азов”.

На судні перебував цивільний екіпаж.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено.

“Наголошуємо – путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають і іноземні кораблі з екіпажами!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня вночі під час чергового обстрілу Маріуполя з моря ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що стояло біля одного з причалів. Постраждав член екіпажу.