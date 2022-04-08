Дві команди загону швидкого реагування Червоного Хреста у четвер, 7 квітня, відвідали звільнені від російських окупантів села на Київщині. Їхній маршрут становив загалом 400 км, які довелося долати понад 12 годин.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Мешканці населених пунктів Великий Ліс, Коблиця, Леонівка, Коленці, Блідча, Шпилі, Ракітна Слобода, Ставровка, Розважів, Старовичі, Олива, Слобода Кухарська, Кухарі тощо понад місяць перебували в окупації. Евакуюватися звідти шансів у них не було.

Як розповів кореспондент LB.ua, людям привезли найнеобхідніше: від хліба – до засобів гігієни. Всього цього вони були позбавлені ще з перших днів війни.

Загалом за вчора було роздано 300 продуктових сімейних наборів, 500 буханок свіжого хліба від "Київхліб", засоби гігієни та товари першої необхідності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Щоб дістатися до найвіддаленіших куточків Київської області, нам навіть довелось долати річечки та потічки у брід. Але завдяки "Серцю Праги" (автомобіль, який українцям передав чеський Червоний Хрест , – ред.), що активно працює аби допомагати людям в Україні, ми подолали всі перешкоди", – розповів фотокор LB.ua Макс Требухов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Люди, з ким вдалося поспілкуватись нашому кореспондентові, розповідали про те, що русня грабувала магазини, займала під житло, школи. Окупанти шукали по селах і лісах неіснуючі військові бази і постійно пиячили.

Руйнування у цій частині області з вигляду не такі масштабні, як у Бучі, Бородянці чи Гостомелі, де точилися важкі бої. Там нема багатоповерхівок, але дуже багато сільських хат ущент зруйновані через влучання артилерійських снарядів. Подекуди можна побачити лишень пічні димарі, як у радянському кіно про Другу світову

На думку кореспондент LB.ua, доставляти гуманітарну допомогу в ці села й надалі буде досить складно. Скільки часу займе відновлення підірваних окупантами мостів у цій місцевості, невідомо.

Окрім того, поля й ліси у цій частині Київщини всіяна мінами. Тож і про посівну там наразі не може бути мови.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов