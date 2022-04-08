Дві команди загону швидкого реагування Червоного Хреста у четвер, 7 квітня, відвідали звільнені від російських окупантів села на Київщині. Їхній маршрут становив загалом 400 км, які довелося долати понад 12 годин.
Мешканці населених пунктів Великий Ліс, Коблиця, Леонівка, Коленці, Блідча, Шпилі, Ракітна Слобода, Ставровка, Розважів, Старовичі, Олива, Слобода Кухарська, Кухарі тощо понад місяць перебували в окупації. Евакуюватися звідти шансів у них не було.
Як розповів кореспондент LB.ua, людям привезли найнеобхідніше: від хліба – до засобів гігієни. Всього цього вони були позбавлені ще з перших днів війни.
Загалом за вчора було роздано 300 продуктових сімейних наборів, 500 буханок свіжого хліба від "Київхліб", засоби гігієни та товари першої необхідності.
"Щоб дістатися до найвіддаленіших куточків Київської області, нам навіть довелось долати річечки та потічки у брід. Але завдяки "Серцю Праги" (автомобіль, який українцям передав чеський Червоний Хрест , – ред.), що активно працює аби допомагати людям в Україні, ми подолали всі перешкоди", – розповів фотокор LB.ua Макс Требухов.
Люди, з ким вдалося поспілкуватись нашому кореспондентові, розповідали про те, що русня грабувала магазини, займала під житло, школи. Окупанти шукали по селах і лісах неіснуючі військові бази і постійно пиячили.
Руйнування у цій частині області з вигляду не такі масштабні, як у Бучі, Бородянці чи Гостомелі, де точилися важкі бої. Там нема багатоповерхівок, але дуже багато сільських хат ущент зруйновані через влучання артилерійських снарядів. Подекуди можна побачити лишень пічні димарі, як у радянському кіно про Другу світову
На думку кореспондент LB.ua, доставляти гуманітарну допомогу в ці села й надалі буде досить складно. Скільки часу займе відновлення підірваних окупантами мостів у цій місцевості, невідомо.
Окрім того, поля й ліси у цій частині Київщини всіяна мінами. Тож і про посівну там наразі не може бути мови.