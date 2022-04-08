У Чернігові найбільше постраждало передмістя, все буде відбудовано, – Тимошенко

Зруйновану інфраструктуру та будинки Чернігова відбудують у найкоротші терміни, робота над цим уже почалася. Про це заявив у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко за результатами поїздки до міста.

«Найбільше постраждало передмістя, але все буде відбудовано в найкоротші строки. Працюємо над цим!» - написав Тимошенко.

Команда Офісу Президента та уряду, за його словами, працювала в Чернігові цілий день у четвер.

Він розповів, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, не шукаючи обхідних шляхів, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для якнайскорішого відновлення міста.

Така допомога місту відтепер буде щоденною, пообіцяв Тимошенко.

«Чернігів – наша фортеця, що своїми “стінами” зберігала цілісність всієї країни. Зустрілись сьогодні з військовими, які мужньо тримали оборону міста. Пишаємось вами, хлопці!» — додав заступник керівника ОП.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що в четвер до Чернігова виїхали 14 машин з гуманітарною допомогою.