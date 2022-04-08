В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Чернігові найбільше постраждало передмістя, все буде відбудовано, – Тимошенко

Робота над відбудовою вже почалася.

Зруйновану інфраструктуру та будинки Чернігова відбудують у найкоротші терміни, робота над цим уже почалася. Про це заявив у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко за результатами поїздки до міста.

«Найбільше постраждало передмістя, але все буде відбудовано в найкоротші строки. Працюємо над цим!» - написав Тимошенко.

Команда Офісу Президента та уряду, за його словами, працювала в Чернігові цілий день у четвер.

Він розповів, що за дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, не шукаючи обхідних шляхів, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для якнайскорішого відновлення міста.

Така допомога місту відтепер буде щоденною, пообіцяв Тимошенко.

«Чернігів – наша фортеця, що своїми “стінами” зберігала цілісність всієї країни. Зустрілись сьогодні з військовими, які мужньо тримали оборону міста. Пишаємось вами, хлопці!» — додав заступник керівника ОП.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що в четвер до Чернігова виїхали 14 машин з гуманітарною допомогою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також