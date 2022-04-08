​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у більшості областей: на Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Полтавщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8:00 п’ятниці, 8 квітня.

У Харкові вночі ворог знову обстріляв з артилерії житлові райони міста – Салтівка, ХТЗ, Олексіївка. 14 постраждалих, 1 жінка загинула. По області росіяни завдавали удари по Дергачах та Балаклії. Крім того, окупанти пошкодили залізницю в Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

На Луганщині тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній, Рубіжному. Ввечері ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

У Донецькій області рашисти загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного. Вчора окупанти завдали ударів з гелікоптера по Вугледару, Слов'янську (ракета ХА55) . Внаслідок цього було пошкоджено більше 10 будинків. У результаті обстрілів на Донеччині поранено троє цивільних.

Крім того, були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. На даний час потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького.

Маріуполь – без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника.

В Одеській області близько 22:50 внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури. Подробиці уточнюються.

На всій території Миколаївської області ніч була відносно спокійною, окрім Баштанського району – там були обстріли. Деталі з’ясовуються.

На Херсонщині вночі було чутно вибухи. Інформації щодо наслідків наразі нема. Загалом ситуація в області стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне – ліків. Рашисти продовжують мародерити.