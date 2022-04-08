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У Донецькій області відновили рух евакуаційних поїздів, – голова Донецької ОВА

Завдяки цим поїздам з Донбасу вивезли вже понад 170 тисяч осіб.

У Донецькій області відновили рух евакуаційних поїздів, – голова Донецької ОВА
Фото: EPA/UPG

Три евакуаційні поїзди, які були заблоковані через удар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвінкове Донецької області, відновили рух. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

«Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і слідують за певним маршрутом. Серед пасажирів поранених і постраждалих немає», – заявив Кириленко.

Він також нагадав, що щодня з Донбасу відправляються евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донецької та Луганської областей в західні області України. Завдяки цим поїздам з Донбасу вивезли вже понад 170 тисяч осіб.

«В умовах, коли росіяни концентрують свої зусилля в Донецькій і Луганській областях, цивільному населенню краще виїхати за межі областей. Адже окупанти розглядають цивільних як мішень, нехтуючи не тільки правилами ведення війни, а й елементарними нормами людської моралі», – зазначив глава Донецької ОВА.

Нагадаємо, учора росіяни завдали удару по шляхопроводу, який є єдиним контрольованим Україною виїздом залізницею із Слов’янська, Краматорська та Лимана. 

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