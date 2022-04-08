В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСуспільствоВійна

МАГАТЕ перевірить радіаційний стан на місці окопів російських військ у зоні ЧАЕС

В агентстві ознайомилися з кадрами з безпілотника, де видно вириті окопи росіян.

МАГАТЕ перевірить радіаційний стан на місці окопів російських військ у зоні ЧАЕС
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправить свою місію до зони Чорнобильської атомної електростанції  для здійснення радіологічної оцінки на місці будівництва російськими військами фортифікаційних споруд на забрудненій території.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, щоб МАГАТЕ здійснило поїздку до Чорнобиля, щоб ми могли вжити термінових заходів для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки. Я в тісних консультаціях з нашими українськими колегами, щоб якнайшвидше організувати такий візит", – запевнив Гроссі.

В агентстві також зазначили, що ознайомилися з нещодавно поширеними українською владою кадрами з безпілотника, де видно вириті окопи, але зможуть  зробити незалежну радіологічну оцінку лише після того, як його експерти побувають на місці.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратних метрів дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. 

Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.

30 березня стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також