МАГАТЕ перевірить радіаційний стан на місці окопів російських військ у зоні ЧАЕС

В агентстві ознайомилися з кадрами з безпілотника, де видно вириті окопи росіян.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправить свою місію до зони Чорнобильської атомної електростанції для здійснення радіологічної оцінки на місці будівництва російськими військами фортифікаційних споруд на забрудненій території.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, щоб МАГАТЕ здійснило поїздку до Чорнобиля, щоб ми могли вжити термінових заходів для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки. Я в тісних консультаціях з нашими українськими колегами, щоб якнайшвидше організувати такий візит", – запевнив Гроссі.

В агентстві також зазначили, що ознайомилися з нещодавно поширеними українською владою кадрами з безпілотника, де видно вириті окопи, але зможуть зробити незалежну радіологічну оцінку лише після того, як його експерти побувають на місці.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратних метрів дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року.

Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.

30 березня стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.