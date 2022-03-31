Російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває", - йдеться у повідомленні.

Однак Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" інформує, що тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого. Раніше про це також говорили працівники ЧАЕС, які перебувають на станції.

Раніше стало відомо, що окупанти, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.