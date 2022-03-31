Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС

Стороннії осіб на майданчику ЧАЕС немає.

Російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС
Фото: пресс-служба президента

Російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. 

"На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває", - йдеться у повідомленні. 

Однак Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" інформує, що тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого. Раніше про це також говорили працівники ЧАЕС, які перебувають на станції.

Раніше стало відомо, що окупанти, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження,  двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також