Музей ретроавтомобілів "Машини часу", що в Дніпрі, передає бійцям Збройних сил України та територіальної оборони два експонати – броньоване авто та діжку-причеп для квасу.

Про це повідомив директор музею Михайло Прудников, передає "Радіо Свобода".

900-літрова діжка-причеп, яка свого часу слугувала для розливання квасу, наразі готується до відправлення. Вона буде пристосована для зберігання води. Як зазначив Прудников, ємність ще треба полагодити. Для цього вже знайшли і матеріали, і виконавця.

"Цю діжку ми використовували під час Ночі музеїв: садили жінку в білому халаті й вона нібито розливала квас. Аби це зробити, діжку розрізали, всередину вмонтували сучасне обладнання. Тепер треба вирішити інше завдання – заварити вирізану частину. Радісно, що і для підготовки діжки, і для підготовки «Газелі» знайшлися добрі люди, які допомагають безкоштовно", - розповів директор музею.

Він додав, що з ремонтом діжки допоможе один з ковалів міста. Потім її передадуть теробороні.

Броньовану інкасаторську машину "ГАЗ 2705-415" наразі вже передали військовим медикам. Вона була одним з експонатів ретромузею й брала участь у виставках, але останнім часом перебувала в запасниках. Всередині цього авто може перебувати шестеро людей. Зазначається, що машина перевозитиме поранених у зоні бойових дій.

Фото: twitter.com/radiosvoboda

Нагадаємо, раніше правоохоронці Волині повідомили, що вилучатимуть автомобілі у водіїв напідпитку на користь ЗСУ.