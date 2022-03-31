Литовський благодійний фонд Food for Ukraine доставив до Києва 28 вантажівок продуктів харчування для підтримки малозахищених верств населення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, цей фонд із першого дня повномасштабного вторгнення РФ з власної ініціативи доставляє продукти для малозахищених киян та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Уже потягом місяця у співпраці з Товариством Червоного Хреста України та торгівельної мережі Novus Food for Ukraine забезпечує продуктами харчування територіальні центри соціального обслуговування у Києві, чиї працівники вже безпосередньо забезпечують тих, хто потребує допомоги.

Голова фонду Food for Ukraine Неріюс Удренас зауважила, що ця гуманітарна допомога – результат роботи не тільки бізнесу, а й пересічних громадян Литви.

Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА Фото: КМДА

"За нашими даними, понад половина литовців уже зробила свій внесок, аби допомогти українському народу. Фонд Food for Ukraine об’єднує бізнес і людей, щоб спільними зусиллями допомогти вистояти Україні. Наразі ми вже змогли зібрати і доставити 560 тонн продуктів на суму понад 650 тисяч євро. Також ми звернулися до бізнес-партнерів із проханням продовжувати гуманітарну допомогу і не зупинятись. Саме нині ми повинні проявити всю людяність та підтримку, аби бути поряд з Україною у скрутні часи", – зауважив Неріюс Удренас.

Раніше сьогодні КМДА показала фото продуктових складів під Броварами, які згоріли через обстріл. Рятувальники понад тиждень розбирають завали.