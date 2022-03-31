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КМДА показала фото продуктових складів під Броварами, які згоріли через обстріл

Рятувальники понад тиждень розбирають завали.

КМДА показала фото продуктових складів під Броварами, які згоріли через обстріл
Фото: КМДА, Олексій Самсонов

На сайті Київської міської державної адміністрації у череду, 31 березня, оприлюднено фото наслідків пожежі, яка понад тиждень тому сталася у Броварському районі.

"Склади із продовольством під Києвом. Понад тиждень рятувальники розбирають завали після ворожого обстрілу і масштабної пожежі", – повідомили у пресслужбі КМДА.

Там наголосили, що на згорілих складах продукти харчування для мешканців Київської області. 

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Два дні тому Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу окупантами складів із продуктами харчування у Броварах на Київщині. На них зберігалися запаси практично всіх мережевих магазинів: Сільпо, АТБ, Фуззі Фуд тощо. Склади були вщерть заповнені, продукцію довелося утилізувати.

За словами керівника ДСНС Київщини, постраждалих унаслідок пожежі нема, але збитки – шалені.

Як повідомляли, 12 березня після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції у с. Квітневе Броварського району.

29 березня на Київщині окупанти знову завдали удару по складах, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку. Спалахнула пожежа. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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