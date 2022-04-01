З Луганщини сьогодні евакуювали 1735 людей

До автобусних колон долучався і приватний транспорт.

З Луганської області сьогодні евакуювали 1735 людей. Про це повідомили в евакуаційному штабі при Мінреінтеграції ТОТ.

Вивезення мирних мешканців відбувалося:

із Сєвєродонецька – 285 осіб;

з Рубіжного – 60;

Лисичанська і прилеглих населених пунктів – 1300;

Кремінної – 52;

Попасної – 38.

Майже 500 людей автобусами виїжджають з Мелітополя до Запоріжжя. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні було відкрито девʼять гуманітарних коридорів. Зокрема, очікується коридор до Маріуполя, який російські окупанти продовжують тримати в облозі.