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З Луганщини сьогодні евакуювали 1735 людей

До автобусних колон долучався і приватний транспорт. 

З Луганщини сьогодні евакуювали 1735 людей
Ілюстративне фото евакуації на Луганщині
Фото: Facebook/Сергій Гайдай

З Луганської області сьогодні евакуювали 1735 людей. Про це повідомили в евакуаційному штабі при Мінреінтеграції ТОТ. 

Вивезення мирних мешканців відбувалося:

  • із Сєвєродонецька – 285 осіб;
  • з Рубіжного – 60;
  • Лисичанська і прилеглих населених пунктів – 1300;
  • Кремінної – 52;
  • Попасної – 38. 

Майже 500 людей автобусами виїжджають з Мелітополя до Запоріжжя. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні було відкрито девʼять гуманітарних коридорів. Зокрема, очікується коридор до Маріуполя, який російські окупанти продовжують тримати в облозі. 

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