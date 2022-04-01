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Сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів

Серед них – з Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

Сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів
Ірина Верещук
Фото: ОПУ

Сьогодні, 1 квітня відкрито 9 гуманітарних коридорів. Про це повідомила Міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті.

Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Мелітополь – Запоріжжя.

Мелітополь – Василівка – Запоріжжя. 

По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

Рубіжне – Бахмут.

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

с.Нижнє – Бахмут.

с. Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.

Сєверодонецьк – Бахмут. 

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

Попасна – Бахмут.

Лисичанськ – Бахмут.

Нагадаємо, вчора Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив Україні, що РФ підтвердила готовність відкрити доступ до Маріуполя для гуманітарної колони.

Водночас сьогодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечне для виїзду на власному транспорті. Окупанти з учорашнього дня категорично не пропускають жодних гуманітарних вантажів, навіть у малих обсягах, до міста.

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