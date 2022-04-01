Росіяни замінували кондитерську фабрику у Бучі, а продукцію отруїли

Місто залишається в окупації. Повертатися туди небезпечно.

У місті Буча Київської області окупанти замінували територію кондитерської фабрики.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику «Деліція», адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаємо про небезпеку", – сказано в повідомленні.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський уранці 1 квітня застеріг мешканців від повернення у місто: Буча ще окупована росіянами.

"На сьогоднішній день місто Буча залишається небезпечним напрямком. Воно поки що окуповане", – сказав посадовець.

За словами Шаправського, звільнення міста триває, Збройні Сили України, територіальна оборона працюють над відвоюванням кожного метра рідної землі. Є інформація, що "бронетехніка рашистів виведена" і значна частина російських військовослужбовців. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються переодягнені у цивільне російські військові, які продовжують чинити опір.

Він наголосив, що повертатися у місто небезпечно.

"І така ситуація буде навіть після звільнення Бучі, до місяця часу ми прогнозуємо, оскільки, за попередньою інформацією, великі території заміновані", – зазначив Шаправський.

Він уточнив, що в Бучі заміновано житлові та адміністративні будівлі, покинуту військову техніку, "заміновані навіть тіла загиблих".

Він попросив усіх, хто залишається в місті, не підходити до невідомих предметів, не ходити лісосмугами, не підходити до покинутої військової техніки, не чіпати тіл загиблих, які лежать уже тривалий час. Є велика ймовірність, що вони заміновані.

Раніше повідомляли, що російські окупанти вийшли з Броварського району на Київщині, ЗСУ починають зачистку. За словами міського голови, у самих Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони.