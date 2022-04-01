Російські окупанти вийшли з Броварського району на Київщині, ЗСУ починають зачистку, – Сапожко

У самих Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони.

Російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Російські окупанти покинули весь Броварський район, і на сьогодні буде проводитися певна зачистка Збройними силами України", – цитує Сапожка РБК-Україна.

За словами міського голови, у самих Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони.

Раніше повідомляли, що українська армія звільнила 11 населених пунктів у Херсонській області.

Учора ввечері Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині, а також повідомив, що українська армія взяла під контроль село Лукашівку.