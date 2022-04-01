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З Луганської та Донецької областей 1 квітня вирушать три евакуаційні поїзди

Вони доставлять пасажирів у Лозову Харківської області та Львів.

З Луганської та Донецької областей 1 квітня вирушать три евакуаційні поїзди
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 1 квітня, з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні потяги. Вони доставлять пасажирів у Лозову Харківської області та Львів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Три евакуаційні поїзди вирушать з Луганщини та Донеччини 1 квітня", – написав він у телеграм-каналі.

Із Новозолотарівки на Луганщині о 14:00 вирушить поїзд №5501 Новозолотарівка – Лозова.

Із Краматорська Донецької області розклад такий:

13:00 – №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 –  №276/275 Краматорськ - Львів.

За даними Луганської ОВА, 31 березня понад 200 жителів Сєвєродонецька були евакуйовані на захід України, з Гірської громади – 76 осіб. Загалом учора з населених пунктів Луганщини до евакуаційних потягів прямували понад 380 людей.

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