До Росії прибули щонаймеше триста сирійських бойовиків для участі у війні в Україні, - NYT

Ці солдати раніше співпрацювали з російськими офіцерами під час війни у Сирії.

До Росії прибули щонайменше триста сирійських бойовиків для участі у війні в Україні. Наразі вони проходять воєнну підготовку. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на західного дипломата та союзника сирійського уряду, який базується в Дамаску.

Як зазначає видання, до російських військ планують приєднатися сотні сирійських бойовиків. Раніше вони уже співпрацювали з російськими офіцерами, які під час війни у Сирії підтримували режим Башара Асада.

Нагадаємо, 7 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників в американській владі опублікувало матеріал про те, що Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ. Очікувалося, що Башар аль-Асад надасть РФ 40 000 бойовиків.

13 березня ГУР Міноборони України повідомило, що РФ уже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії.

Днями українська розвідка заявила, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.

Окрім того ГУР інформував, що Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ, адже більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення