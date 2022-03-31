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ЗСУ відбили сім атак росіян на Донбасі

Українські захисники знищили три ворожих танки, два БТР, два автомобілі, дві артсистеми ворога, а також збили безпілотник.

ЗСУ відбили сім атак росіян на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Захисники України відбили сім атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили три танки, два БТР та дві одиниці автомобільної техніки, а також дві артилерійські системи росіян.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат ворога типу "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора в зоні ООС українські військові відбили п'ять атак ворога і знищили танки, артсистеми і безпілотники окупантів.  Також над Донбасом збили крилату ракету.

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