В зоні ООС українські військові відбили п'ять атак ворога і знищили танки, артсистеми і безпілотники окупантів

Також на Донбасом збили крилату ракету.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили упродовж цієї доби п'ять атак російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

"Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника й одну крилату ракету.

Нагадаємо, 20 березня Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що над Харківщиною було уражено одразу три літаки окупантів, за попередніми даними - це винищувачі-бомбардувальники Су-34.