Подоляк про новий раунд переговорів: "Може, через 2-4 дні... Думаю, що росіян влаштовує договір"

Радник голови Офісу президента, учасник переговорної групи з Росією Михайло Подоляк під час телемарафону повідомив, що наступний раунд перемовин можна очікувати через 2-4 дні.

"Ми у війні знаходимось. В нас кожен день - це якась кількість людей, які загинуть. І якась кількість інфраструктури, яка буде обов'язково зруйнована росіянами. Тому ми хочемо максимально швидко", - сказав Подоляк.

Він повідомив, що "на погляд української сторони, ми вже вийшли на можливість попередніх підписань договорів" і це дасть змогу "запустити процес для зустрічі президентів".

"Тому ми вважаємо, що, може, через два-три дні, чотири дні вже буде остаточна версія, яку підтвердять росіяни зі своїми зауваженнями, і ми зможемо вийти на наступний раунд переговорів", - сказав радник глави ОПУ.

Подоляк висловив припущення, що Росію влаштовує договір про гарантії безпеки. "Це можливість для російської сторони вийти з якимось обличчям", - зауважив учасник переговорної групи.

Нагадаємо, 29 березня в Туреччині відбувся шостий раунд переговорів української і російської делегацій. На зустрічі обговорювали концепцію укладення миру. Українська сторона наполягала на тому, що підписантами мирного договору мають стати країни-гаранти, які входять до Радбезу ООН, зокрема Туреччина і США.

Згодом у своєму Twitter Михайло Подоляк написав про "стамбульський підсумок".