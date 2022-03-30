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Подоляк підбив "стамбульський підсумок": юридичні гарантії безпеки та повернення Криму в переговори

Україна наполягає на створенні аналогу 5 статті договору НАТО, що передбачає колективний захист держави, на яку напали. 

Подоляк підбив "стамбульський підсумок": юридичні гарантії безпеки та повернення Криму в переговори
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк підбив підсумок переговорів, що відбулися в Стамбулі.

В Twitter він написав, що одним із пунктів перемовин є юридичні гарантії, які є аналогом до пʼятьої статті НАТО та забезпечують новий контур безпеки.

"Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності української державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій", – додав він.

На брифінгу Подоляк також зазначав, що "якщо на перших раундах переговорів позиція РФ була ультимативна, тому що вони вважали, що в них потужна армія, яка швидко закінчить агресивну "спецоперацію", то на сьогоднішній день ми маємо дуже, дуже чітку, конкретну конструкцію, яку нам у переговорній групі вибудувала армія України. Тому ми себе почуваємо комфортно. І всі ультимативні вимоги РФ ми тихенько вже в сторону відклали. Це сама Росія вже зробила, бо розуміє, що трошки інакше треба спілкуватися".

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков сьогодні сказав, що Крим не буде предметом перемовин із Україною, бо держава-окупантка вважає захоплену в 2014 році українську землю своєю. 

Україна ж своєю чергою наполягає, що статус Криму і Севастополя має вирішуватися з РФ на двусторонніх перемовинах не довше 15 років. 

Переговори з Росію українська делегація мала вчора. Після цього росіяни забралися додому, а представники України продовжили перемовини з турецькими посадовцями. 

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