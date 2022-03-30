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Депутати хочуть зобов'язати іноземні компанії, що ще працюють в РФ, платити більші податки в Україні, - Железняк

"Неможливо залишати непокараними компанії, які своїми податками фінансують десятки літаків, тисячі ракет та мільйони автоматів, які руйнують українські міста та вбивають українців".

Депутати хочуть зобов'язати іноземні компанії, що ще працюють в РФ, платити більші податки в Україні, - Железняк
Фото: goloszmin.org

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть зобов'язати іноземні компанії, що залишилися працювати у Росії, платити більше податків в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Фінансуєш агресію росії – платиш більше податків на відновлення в Україні ... зареєстрував з колегами закон #7232, який запровадить цю просту формулу для всіх іноземних компаній, які намагаються всидіти на двох стільцях – працювати в Україні і не виходити з російського ринку", - зазначив нардеп.

Железняк пояснив, які зміни планують внести до Податкового кодексу при ухваленні поданого законопроєкту:

  • підвищене оподаткування – ставки податків на прибуток підприємств, екологічний податок, рента і податок на майно зростуть у 1,5 раза;
  • обов’язок повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв’язків з державою-агресором (Україна теж буде моніторити та перевіряти цю інформацію);
  • перелік компаній, які працюють в Росії, буде публічно доступний на сайті ДПС.

"Законопроект робили відповідним стандартам OECD, тож будемо закликати інші країни прийняти аналогічні норми. Чекаю, що сьогодні комітет підтримає ініціативу і найближчим часом парламент ухвалить її в залі", - додав Железняк.

Він наголосив, що "неможливо залишати непокараними компанії, які своїми податками фінансують десятки літаків, тисячі ракет та мільйони автоматів, які руйнують українські міста та вбивають українців".

Нагадаємо, 42 великі міжнародні компанії далі працюють у Росії. Найбільше компаній - зі США, Франції та Китаю.

Французький концерн Renault вивчає можливість зміни власника АвтоВАЗу і передачі своїх 68% частки. Через санкції компанія не може передати акції підприємства російському "Ростеху".

Французька компанія Auchan заявила, що не має наміру йти з російського ринку.

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