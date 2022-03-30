Ініціатива має на меті надати доступ українським студентам, стипендіатам, науковцям та викладачам до навчальних закладів у всьому світі.

Уряд, освітні заклади та громадські організації створюють Український глобальний університет (Ukrainian Global University, UGU).

Про це йдеться на сайті президента України.

Ініціатива, яку підтримав Офіс президента, має на меті завдяки об’єднанню найкращих освітніх закладів світу надати доступ українським студентам, стипендіатам, науковцям та викладачам до навчальних світових закладів, а також до нових стипендій і програм постдокторантури.

У майбутньому команда UGU планує започаткувати стажування та програми в Україні, які дадуть змогу їхнім учасникам швидко реінтегруватися та після повернення зробити свій внесок у відбудову країни.

Наразі команда UGU зосереджена на налагодженні особистих та інституційних партнерств зі школами, вишами й дослідними центрами світу, які будуть готові розглядати заявки на середньо- й довгострокові програми від українців та спонсорувати низку студентів, науковців і дослідників. Деталі та умови узгоджуються з кожною установою-партнером окремо, але всі партнери мають підписати відкритий меморандум з UGU, який визначає спільні цінності та принципи.

Заявки на партнерство можна подавати на сайті ініціативи.

Якщо українські студенти або науковці бажають стати учасниками UGU, вони можуть скористатися спрощеним процесом подачі заявки на сайті. Після цього вони матимуть пройти повний або спрощений процес подачі заявки до будь-якого навчального закладу, вказаного на платформі, щоб підвищити свої шанси на вступ.

Обов’язковою умовою участі в програмі для всіх студентів є повернення на батьківщину після завершення навчання або дослідження, щоб допомогти відновити Україну після війни.

UGU також співпрацює з онлайн-програмою для вивчення мов DuoLingo, щоб українці могли безкоштовно складати тести з англійської мови та отримувати сертифікати, де б вони не перебували.

До заснування Українського глобального університету долучилися провідні вітчизняні освітні заклади та організації, зокрема Київська школа економіки, Ukraine Global Scholars, Український католицький університет, програма Emerging Leaders Program у Стенфордському університеті, Асоціація «Професійний уряд», технологічний університет SET University та Київський академічний університет. Ініціативу також схвалили Міністерство освіти і науки України та Посольство України в США.

“Інтеграція України у світовий освітній простір була й залишається одним із ключових пріоритетів нашої держави. Зараз українські школярі, студенти, викладачі, науковці, які зазнали нищівних втрат внаслідок військової агресії Російської Федерації, потребують підтримки! Інвестуючи в освітній потенціал, ми спільно з провідними університетами світу та України інвестуємо в майбутнє”, – зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.