Російська армія вдруге обстріляла монастир УПЦ МП у Волновасі, єпископа Амвросія поранено

Російські окупанти методично обстрілюють населені пункти Донецької області. Днями російська армія вдруге атакувала православний монастир.

За фактами військових злочинів російських військових розпочато розслідування, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, 28-29 березня 2022 року збройні сили РФ та представники псевдодержавного утворення "ДНР" обстрілювали, у тому числі крилатими ракетами, цивільне населення у містах Мар’їнка, Авдіївка, Красногорівка, Волноваха, с. Очеретине, с. Новоселівка Покровського району та с. Зайцеве Бахмутського району.

Військові підрозділи країни-агресора завдали вогневого удару по Успенському Миколо-Василівському монастирю УПЦ МП у районі Волновахи, внаслідок чого поранено настоятеля – єпископа Волноваського Амвросія.

За даними прокуратури, у с. Новоселівка Очеретинської ОТГ через обстріл постраждала жінка. До лікарні м. Бахмута доставлено чоловіка, який зазнав численних травм через обстріл м. Попасна Луганської області.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домоволодіння, навчальний заклад, споруди приватного підприємства тощо.

Досудове розслідування за вказаними фактами триває.

Як повідомляли, у Волновасі на Донеччині російські військові вбили військового капелана ПЦУ. Ігумен Платон (Моргунов) тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.