Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаНовини -

Російська армія вдруге обстріляла монастир УПЦ МП у Волновасі, єпископа Амвросія поранено

Російська армія вдруге обстріляла монастир УПЦ МП у Волновасі, єпископа Амвросія поранено
Єпископ Волноваський УПЦ МП Амвросій
Фото: news.church.ua

Російські окупанти методично обстрілюють населені пункти Донецької області. Днями російська армія вдруге атакувала православний монастир.

За фактами військових злочинів російських військових розпочато розслідування, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, 28-29 березня 2022 року збройні сили РФ та представники псевдодержавного утворення "ДНР" обстрілювали, у тому числі крилатими ракетами, цивільне населення у містах Мар’їнка, Авдіївка, Красногорівка, Волноваха, с. Очеретине, с. Новоселівка Покровського району та с. Зайцеве Бахмутського району.

Військові підрозділи країни-агресора завдали вогневого удару по Успенському Миколо-Василівському монастирю УПЦ МП у районі Волновахи, внаслідок чого поранено настоятеля – єпископа Волноваського Амвросія.

За даними прокуратури, у с. Новоселівка Очеретинської ОТГ через обстріл постраждала жінка. До лікарні м. Бахмута доставлено чоловіка, який зазнав численних травм через обстріл м. Попасна Луганської області.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домоволодіння, навчальний заклад, споруди приватного підприємства тощо.

Досудове розслідування за вказаними фактами триває.

Як повідомляли, у Волновасі на Донеччині російські військові вбили військового капелана ПЦУ. Ігумен Платон (Моргунов) тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також