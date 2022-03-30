Росія, ймовірно, тимчасово відмовилась від блокування Києва, – Генштаб ЗСУ

Росія у війні проти України зазнала значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилася від блокування Києва. Вона перегруповує і зосереджує зусилля на наступі на Східну операційну зону та нарощує забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

"На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки", – зазначається у повідомленні.

На Поліському напрямку війська Росії переміщуються уздовж кордону України з Білоруссю. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та в зоні відчуження загалом. Зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.

"Вчора в російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", – підкреслили у Геншабі.

На Сіверському напрямку РФ зосередилася на диверсійно-розвідувальній діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова.

На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з російською федерацією.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста. На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

"Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.