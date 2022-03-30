Чи є у кацапа совість? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Чи є у кацапа совість?

Проста і очевидна відповідь - “нема”. Але тут треба трохи розібратися з означеннями. Ми обзиваємо ворога різними словами, які у нас усі поспіль є лайливими. Проте, як у влучній стрільбі, треба чіткіше визначити цілі і засоби ураження.

Як багато науковців, я свого часу з науковою метою прочитав чимало всього про націонал-соціалізм і фашизм, про Нюрнберзький трибунал. Цікавила психопатологія явища. Спіткнувся на природі гітлерівського антисемітизму, попри велику кількість свідчень і досліджень. Власне природі, а не історії і “практиці”. У голову ця інфернальність (навіть не зоологічна) не пролазила ніяк.

Фото: EPA/UPG

Тепер от маємо гірку нагоду бути свідками того, для чого навіть назви немає. Фашизм? Близько. Це Лукашенко, який вдає із себе Муссоліні і сподівається, що його не чіпатимуть за формальними ознаками, як Франко, а дарма. Нацизм? Ще ближче, Путін упевнено крокує шляхом Гітлера. Але нацизм культивував відверту аморальність серед СС, і то досить втаємничено. Солдатська книжка вермахту містила правила поведінки, формально пристойні. Але там був курсив: “окрім тих випадків, коли вермахт підпорядковується СС або гестапо”.

У випадку ворога маємо всю країну, перетворену на огидний гібрид СС і гестапо. Рашизм. Не путінізм, не пропетляють. У різній мірі, але винні всі, хто там живе. Та це політологічне мудрування для мирніших часів.

Я пропоную такі уточнення.

Кацап - це посткомуніст, свідомий носій необільшовицької ідеології, серійний злочинець і людожер, який хизується своїм кацапством. Науково кажучи, це психопат, який публічно пишається своїм діагнозом. Совість для психопата - смішна і непотрібна опція. Людиноподібна істота, тому не дайте себе ввести в оману антропоморфними ознаками.

Москаль - це така карма. Москаль лізе сюди сотні років звідусіль, вигрібає і знову лізе. Деякі вже поналізли, розплодилися, полюбили “рускій мір”, і тепер ними займається СБУ як оперативне знаряддя карми. Причому прізвище і громадянство москаля тут другорядні. Наприклад, може цілком бути якийсь західноєвропейський москаль, русланд ферштеє і все таке. Еволюція москаля в кацапа стримується лише страхом втрати “Макдональдсу”, бо москаль істота не героїчна, а шлунково-кишково вмотивована.

Ну і третій параметр – не знаю навіть, як то точно назвати. Росіяни, рускіє, біс його зна. То про людей, які мали нещастя народитися в запоребрику і водночас уберегтися від масового психозу. Я їх для себе називаю “археологічними знахідками”. Це як якісь мезокультури Південної Америки. Намагаємося розгадати їхні ієрогліфи, а потім згадуємо: блін, то вони ж живим людям серця вирізали на своїх пірамідах! І якось усе зачарування старовинною культурою трохи здувається.

Є там жменька таких собі “свіжо-совістливих” людей. Може, там потім буде якась інша країна – і їм придумають іншу назву. Але це їхні предки, та й вони самі, плекали і ширили по світу комуністичну заразу і її вищу мутацію - кацапізм. Може, випросять вони у світу краще життя, та нашої віри їм однаково нема.