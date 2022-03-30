Чи є у кацапа совість? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Чи є у кацапа совість?
Проста і очевидна відповідь - “нема”. Але тут треба трохи розібратися з означеннями. Ми обзиваємо ворога різними словами, які у нас усі поспіль є лайливими. Проте, як у влучній стрільбі, треба чіткіше визначити цілі і засоби ураження.
Як багато науковців, я свого часу з науковою метою прочитав чимало всього про націонал-соціалізм і фашизм, про Нюрнберзький трибунал. Цікавила психопатологія явища. Спіткнувся на природі гітлерівського антисемітизму, попри велику кількість свідчень і досліджень. Власне природі, а не історії і “практиці”. У голову ця інфернальність (навіть не зоологічна) не пролазила ніяк.
Тепер от маємо гірку нагоду бути свідками того, для чого навіть назви немає. Фашизм? Близько. Це Лукашенко, який вдає із себе Муссоліні і сподівається, що його не чіпатимуть за формальними ознаками, як Франко, а дарма. Нацизм? Ще ближче, Путін упевнено крокує шляхом Гітлера. Але нацизм культивував відверту аморальність серед СС, і то досить втаємничено. Солдатська книжка вермахту містила правила поведінки, формально пристойні. Але там був курсив: “окрім тих випадків, коли вермахт підпорядковується СС або гестапо”.
У випадку ворога маємо всю країну, перетворену на огидний гібрид СС і гестапо. Рашизм. Не путінізм, не пропетляють. У різній мірі, але винні всі, хто там живе. Та це політологічне мудрування для мирніших часів.
Я пропоную такі уточнення.
Кацап - це посткомуніст, свідомий носій необільшовицької ідеології, серійний злочинець і людожер, який хизується своїм кацапством. Науково кажучи, це психопат, який публічно пишається своїм діагнозом. Совість для психопата - смішна і непотрібна опція. Людиноподібна істота, тому не дайте себе ввести в оману антропоморфними ознаками.
Москаль - це така карма. Москаль лізе сюди сотні років звідусіль, вигрібає і знову лізе. Деякі вже поналізли, розплодилися, полюбили “рускій мір”, і тепер ними займається СБУ як оперативне знаряддя карми. Причому прізвище і громадянство москаля тут другорядні. Наприклад, може цілком бути якийсь західноєвропейський москаль, русланд ферштеє і все таке. Еволюція москаля в кацапа стримується лише страхом втрати “Макдональдсу”, бо москаль істота не героїчна, а шлунково-кишково вмотивована.
Ну і третій параметр – не знаю навіть, як то точно назвати. Росіяни, рускіє, біс його зна. То про людей, які мали нещастя народитися в запоребрику і водночас уберегтися від масового психозу. Я їх для себе називаю “археологічними знахідками”. Це як якісь мезокультури Південної Америки. Намагаємося розгадати їхні ієрогліфи, а потім згадуємо: блін, то вони ж живим людям серця вирізали на своїх пірамідах! І якось усе зачарування старовинною культурою трохи здувається.
Є там жменька таких собі “свіжо-совістливих” людей. Може, там потім буде якась інша країна – і їм придумають іншу назву. Але це їхні предки, та й вони самі, плекали і ширили по світу комуністичну заразу і її вищу мутацію - кацапізм. Може, випросять вони у світу краще життя, та нашої віри їм однаково нема.