В Ірпені дуже багато мін, виявляють навіть заміновані трупи, – МВС

Багато людей відмовляються виїжджати, їх шукають у підвалах.

У місті Ірпінь Київської області правоохоронці виявляють дуже багато мінувань і розтяжок, знаходять навіть заміновані трупи.

Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко, пише Укрінформ.

“Багато питають про Ірпінь – там дуже багато мін. Дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, подивитися, що там – почекайте трішки. Потім буде офіційно сказано, що можна в місто заходити”, – зазначив радник глави МВС.

За його словами, наразі там є багато людей, які відмовляються виїжджати, і поліція шукає їх у підвалах.

Денисенко уточнив, що правоохоронці намагаються з ними говорити для того, щоб їх відвезти у безпечне місце.

Нагадаємо, 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про звільнення міста від російських окупантів, водночас там ще будуть тривати зачистки.